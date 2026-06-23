Импорт российского СПГ в ЕС вырос после введения запрета

Показатели российского импорта газа в страны Евросоюза после вступления в силу запрета на новые контракты выросли, а не ожидаемо сократились.

Импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз вырос на фоне вступления в силу запрета на заключение новых соглашений, говорится в материалах Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).

Уточняется, что это противоречит ожиданиям о том, что показатели импорта могут снизиться на фоне введенных ограничений.

Согласно данным, с января по май 2026 года импорт российского СПГ вырос на 11%, а импорт трубопроводного газа – на 7%.

"После вступления запрета в силу 18 марта 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт российского СПГ продолжил увеличиваться (+17%)"

– Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов

Как пояснили в агентстве, рост объясняется тем, что европейские компании хотят максимально "выбрать объемы по действующим долгосрочным контрактам до введения более жестких ограничений".