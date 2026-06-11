Азербайджан нарастил экспорт природного газа в Грузию

В период с января по апрель 2026 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,118 млрд кубометров природного газа, сообщает госкомитет по статистике.

Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана, следует из отчета, опубликованного Государственным комитетом по статистике.

Уточняется, что за первые 4 месяца текущего года Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,118 млрд кубометров природного газа на сумму $132 млн.

Это на $10,6 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнили в государственном комитете.

Также, это на 123 млн кубометров или на 12,4% больше в объемах поставок, также говорится в отчете.

Кроме того, уточняется, что общий объем экспорта природного газа Азербайджана в период с января по апрель 2026 года составил 8,416 млрд кубометров. Этона 3,1% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Сообщается, что Азербайджан осуществлял экспорт в 8 государств, доход от этих поставок составил $2,536 млрд.