Азербайджан нарастил экспорт природного газа в Грузию

Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана, следует из отчета, опубликованного Государственным комитетом по статистике.
Уточняется, что за первые 4 месяца текущего года Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,118 млрд кубометров природного газа на сумму $132 млн.
Это на $10,6 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнили в государственном комитете.
Также, это на 123 млн кубометров или на 12,4% больше в объемах поставок, также говорится в отчете.
Кроме того, уточняется, что общий объем экспорта природного газа Азербайджана в период с января по апрель 2026 года составил 8,416 млрд кубометров. Этона 3,1% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Сообщается, что Азербайджан осуществлял экспорт в 8 государств, доход от этих поставок составил $2,536 млрд.