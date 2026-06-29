Ведущие университеты Грузии перенесут в новый студенческий городок

Власти Грузии построят современный образовательный кластер между Тбилиси и Рустави для переезда главных национальных вузов с сохранением их исторических зданий.

Министр образования Грузии Гиви Миканадзе заявил о планах перенести основные государственные университеты страны в новый студенческий город. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Новый масштабный городок разместят на территории между Тбилиси и Рустави. В рамках проекта там возведут современные учебные корпуса, студенческие общежития, а также спортивные и развлекательные объекты.

При реализации инициативы часть исторических зданий высших учебных заведений останется в прежнем виде и пройдет процесс реставрации.

"Могу заверить, что процесс идет по плану, и уже скоро начнутся первые строительные работы. Точные сроки пока назвать сложно – многое зависит от тендера, но, вероятно, первые работы стартуют уже в следующем году"

- Гиви Миканадзе