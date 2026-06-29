Вестник Кавказа

ЧМ-2026: США пробились в 1/8 финала

ЧМ-2026: США пробились в 1/8 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американцы забили в ворота боснийцев два безответных мяча в матче 1/16 финала ЧМ-2026. В следующем раунде соперником США будет команда Бельгии.

Сборная Соединенных Штатов обыграла в Санта-Кларе команду Боснии и Герцеговины и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026. Встреча завершилась в пользу американцев со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали нападающий Фоларин Балогун (45-я минута) и Малик Тилльман (82-я).

Отметим, что с 64-й минуты американская сборная играла в меньшинстве после удаления Фоларина Балогуна.

В 1/8 финала США сыграют с Бельгией. Босния и Герцеговина покидает турнир.

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