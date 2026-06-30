Лидер США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по ядерному вопросу развиваются позитивно.

Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении переговоров с Ираном по ядерному вопросу. По словам Трампа, ситуация развивается "позитивно". Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о возможности возобновления операции против Ирана.

"Они (переговоры - ред.) продвигаются хорошо. Я думаю, у нас будет денуклеаризация Ирана, очень просто"

– Дональд Трамп

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран готов вести диалог с США по ядерной теме, однако ИРИ откажется принимать чрезмерные условия Белого дома.

Отметим, что стороны оформили меморандум, который очерчивает контуры будущего мирного урегулирования на Ближнем Востоке.