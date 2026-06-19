Рубль укрепился и стабилизировался - ЦБ

В Центробанке РФ отметили стабильность курса рубля – около 1,5 лет он находится в устоявшемся диапазоне 75-85 рублей за доллар.

Курс российской валюты с 2025 года остается в диапазоне 75-85 рублей за доллар, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган, выступая на Финансовом конгрессе.

"С 2025 года курс рубля укрепился и с тех пор, вопреки многим ожиданиям, находится в достаточно широком диапазоне, но в уже устоявшемся. Если говорить про номинальный курс доллара, то это наверно диапазон 75-85 рублей за доллар. Примерно в этом диапазоне мы видим курс в последние 1,5 года"

– Андрей Ганган

С 2022 года на валютном рынке фиксируются периоды значительной турбулентности и повышенной волатильности, отметил глава департамента ДКП. Влияние на ситуацию с курсом оказывают геополитические события.

"Понятно, что такая турбулентность обусловлена множеством факторов, так или иначе связанных с геополитическими событиями, которые привели к структурным изменениям и в российской экономике, и в международной торговле, и в международных потоках капитала"

– Андрей Ганган