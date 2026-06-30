В Дагестане без газа осталось более 11 тысяч человек

Из-за повреждения газопровода после схода оползня в Буйнакском районе Дагестана пять населенных пунктов и более 11 тыс человек временно остались без газоснабжения.

В Буйнакском районе Дагестана пять сел и более 11 тыс человек остались без газа из-за повреждения трубопровода после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Специалисты уже ведут восстановительные работы на месте аварии для скорейшего возобновления подачи газа потребителям.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ назначено на 17:00 по московскому времени 1 июля.

Причиной аварии на окраине населенного пункта Чанкурбе стал сход горной породы, однако утечку удалось оперативно локализовать путем перекрытия специальной задвижки. В зону отключения помимо Чанкурбе попали села Кадар, Карамахи, Ванашимахи и Чабанмахи, где расположен один социально значимый объект.