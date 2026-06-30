Вестник Кавказа

США и Иран достигли прогресса на непрямых переговорах в Катаре

США и Иран достигли прогресса на непрямых переговорах в Катаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе консультаций в Дохе при участии катарских и пакистанских посредников США и Иран добились позитивных результатов по вопросам реализации меморандума.

Представители США и Ирана достигли прогресса в ходе непрямых переговоров при участии катарских и пакистанских посредников в Дохе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Сегодня в Дохе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана, был достигнут позитивный прогресс по вопросам, относящимся к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании"

- Маджид аль-Ансари

Стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Ожидается, что следующая встреча состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американских ударов в конце февраля. Траурные церемонии пройдут с 4 по 9 июля на территории Ирака и Ирана.

С американской стороны в Дохе работали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На встречах с руководством Катара они обсудили перемирие в Ливане и подтвердили намерение Вашингтона продолжать диалог с Тегераном для достижения комплексного соглашения.

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