В Иране помилуют 850 человек в дни прощания с Хаменеи

850 заключенных в Иране получат помилование в дни прощания с Али Хаменеи. Траурные мероприятия пройдут с 3 по 9 июля.

В Иране помилуют 850 человек в траурные дни, связанные с похоронами верховного лидера страны Али Хаменеи. Помилование получат приговоренные к заключению за незначительные финансовые преступления.

По информации властей, 520 человек осуждены за долговые преступления, 330 заключенных приговорены к срокам за дела, связанные с алиментами и брачными договорами. Процесс затронет заключенных из 31 провинции ИРИ.

Напомним, что прощание с аятоллой Хаменеи начнется в Тегеране 3 июля. Траурные мероприятия продлятся несколько дней, похоронят бывшего верховного лидера 9 июля в Мешхеде.