НПЗ в Кулеви готовится отказаться от российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви в Грузии в августе-сентябре этого года прекратит импорт и переработку нефти из России, говорится в сообщении компании-владельца НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).
"Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum"
– заявление компании
НПЗ в Кулеви за первые шесть месяцев этого года переработал более 650 тыс т нефти. В планах на будущий год – расширение производства.
"В первом квартале 2027 года НПЗ намерен начать выпуск дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, а со второго квартала - производство авиационного топлива"
– Black Sea Petroleum