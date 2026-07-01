НПЗ в Кулеви готовится отказаться от российской нефти

Российская нефть не будет перерабатываться на заводе в порту Кулеви в Грузии с августа-сентября. Отказ от российского сырья, как ожидается, откроет Грузии доступ к "высокорентабельным рынкам".

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви в Грузии в августе-сентябре этого года прекратит импорт и переработку нефти из России, говорится в сообщении компании-владельца НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).

"Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum"

– заявление компании

НПЗ в Кулеви за первые шесть месяцев этого года переработал более 650 тыс т нефти. В планах на будущий год – расширение производства.

"В первом квартале 2027 года НПЗ намерен начать выпуск дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, а со второго квартала - производство авиационного топлива"

– Black Sea Petroleum