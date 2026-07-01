Церемонию прощания с Али Хаменеи посетят представители 100 стран

На церемонию прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи прибудут представители порядка ста стран мира. Она начнется 3 июля примерно в два часа по местному времени.

Участниками церемонии прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи станут представители порядка 100 стран мира, такую цифру назвал представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Ожидаются гости примерно из 100 стран – политические деятели, главы государств, председатели парламентов, министры иностранных дел или специальные представители правительств, а также большое число общественных деятелей"

– Эсмаил Багаи

Он уточнил, что прощания для гостей из других стран начнется в пятницу 3 июля примерно в 14:00 по местному времени (13:30 по московскому).

Напомним, что церемония прощания с Али Хаменеи начнется в Тегеране 3 июля. В этот день в прощании примут участие высокопоставленные делегации из других стран.

Затем, 4-5 июля, тело поместят в Мосалле – самом большом в Тегеране религиозно-общественном комплексе. Там отдать дань памяти Верховного лидера сможет любой желающий.

Шестого июля траурное шествие пройдет по основным улицам Тегерана. К 7 июля его доставят в главный религиозный центр ИРИ – город Кум.

На следующий день тело Али Хаменеи перевезут в Ирак, где особые церемонии прощания будут организованы для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербелле.

Погребение Верховного лидера состоится 9 июля в Мешхеде – родном городе Али Хаменеи.