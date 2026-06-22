Вестник Кавказа

Орден в честь погибшего мальчика из Ингушетии учредили в Грузии

Орден в честь погибшего мальчика из Ингушетии учредили в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мальчик из Ингушетии погиб, пытаясь спасти друга из реки. В честь его подвига в Грузии учредили орден кавказского мужества.

В Грузии учредили орден кавказского мужества имени Хизира Дербичева в честь восьмилетнего мальчика из Ингушетии, который погиб при спасении друга. Об этом гласит постановление, принятое на втором заседании Совета старейшин республики.

Председатель Совета Фридон Инджия подчеркнул, что подвиг Хизира Дербичева духовно объединил абсолютно всех кавказцев, передает "Sputnik Грузия".

"Новый орден призван стать символом мужества, самопожертвования, любви к ближнему и выражением истинного кавказского характера. Эта награда послужит напоминанием о силе кавказских народов и исполнением завета предков о взаимной поддержке"

– Фридон Инджия

Напомним, 15 июня в районе города Карабулак в Ингушетии пропал восьмилетний Хизир Дербичев, пытавшийся спасти друга, тонувшего в реке Сунже. Поиски мальчика продолжались почти восемь дней.

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