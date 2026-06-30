Пашинян летит в Иран на похороны Хаменеи

Глава армянского правительства подтвердил участие в похоронах Али Хаменеи. В ходе поездки Никол Пашинян также пообщается с высокопоставленными официальными лицами Ирана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 2 июля в Иран для участия в похоронах бывшего Верховного лидера этой страны Али Хаменеи. Соответствующую информацию подтвердил сегодня сам глава армянского правительства.

"Да, завтра поеду и завтра же вернусь. Естественно, предусмотрены контакты с руководством Ирана"

– Никол Пашинян

Ранее сообщалось, что прощание и похороны Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. Прощальная церемония и похоронная сессия в Тегеране состоится 4-6 июня. В Куме похоронная процессия пройдет 7 июля, а 9 июля в Мешхеде состоится погребение.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате ударов по Тегерану, нанесенных США и Израилем в конце февраля.