ЕС выступает за либерализацию торговли с Арменией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что 80% армянского экспорта в страны Евросоюза не будут облагаться пошлинами.

Торговля Армении с Европейским союзом будет либерализована, автономные торговые меры коснуться около 80% экспорта, такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила на совместном брифинге с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване.

Как пояснила фон дер Ляйен, данные меры помогут Армении проще воспринять ограничения, введенные в отношении армянских товаров со стороны России.

"Я знаю, что Армения все еще сталкивается со значительным экономическим давлением со стороны России. Но будьте уверены, когда на наших партнеров оказывается давление, Евросоюз всегда делает шаг навстречу"

– Урсула фон дер Ляйен

Также она объявила о том, что Ереван получит оставшиеся 18 млн евро из пакета помощи в размере 52 млн евро, которые ранее были предназначены для укрепление и диверсификацию торговли.

"Это финансирование может помочь в создании агентства по продвижению экспорта"

– Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, около 80% армянских товаров не будут облагаться пошлинами. В первую очередь, это те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок

Теперь они будут отправлены на единый рынок Евросоюза, рассказала глава Еврокомиссии.

"Эта мера откроет двери Европы для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию. Она также откроет единый рынок ЕС для более чем 90% вашего экспорта напитков и алкогольной продукции"

– Урсула фон дер Ляйен

Это не единственные меры по сближению ЕС с Арменией, подчеркнула она. Также в страну будут направлены эксперты, которые будут работать напрямую с производителями и предприятиями, чтобы ускорить процесс евроинтеграции.

Никол Пашинян, в свою очередь, назвал Брюссель одним из самых надежных партнеров Еревана.

"Армения и ЕС расширяют сотрудничество в экономике, энергетике, цифровой сфере и искусственном интеллекте. ЕС является одним из самых надежных партнеров Армении. Армения и ЕС сегодня ближе друг к другу, чем когда-либо. Это приобретает прикладной и экономический характер"

– Никол Пашинян

Армянский премьер отметил, что страна в скором времени станет первой, у кого нет статуса кандидата на вступление в ЕС или соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, при этом получившая такие меры.

Пашинян сообщил, что рассчитывает в короткие сроки завершить процесс принятия решения при активном взаимодействии с европейскими партнерами, учитывая уже начавшийся в Армении сезон сбора урожая.

Кроме того, стороны отметили важность расширения энергетической взаимосвязанности, упомянув строительство линий электропередачи с Азербайджаном и Турцией.