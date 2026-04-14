Киргизия попросила соседей помочь с автомобильным горючим

Власти Киргизии обратились с запросами к России, Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану, попросив их нарастить поставки автомобильного топлива, чтобы избежать его дефицита в стране.

На топливном рынке Киргизии начались сбои в поставках автомобильного горючего на заправки страны – чтобы избежать его дефицита, власти страны направили официальные обращения в ряд стран, также республика намерена нарастить внутреннее производство бензина и других нефтепродуктов.

Большую часть горюче-смазочных материалов страна импортирует: как следствие, изменения на мировом рынке, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в логистике и рост цен на нефть оказали серьезное влияние на внутренний рынок, сообщило министерство энергетики Киргизии, передает Podrobno.uz

В министерстве заверили, что работа по обеспечению страны топливом продолжается в плановом режиме.

"Работа по обеспечению страны достаточными объемами горюче-смазочных материалов и их бесперебойным поступлением продолжается в плановом режиме. Ситуация находится под постоянным контролем государственных органов"

- сообщение Минэнерго Киргизии

Власти страны запросили помощи с горючим у России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Параллельно они ведут переговоры по диверсификации поставок.