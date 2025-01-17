Казахстан не допустит резких скачков на топливо

Власти Казахстана предупредили население о росте цен на топливо, вызванными отменой соответствующего моратория, заверив: резких скачков цен на любые виды топлива в стране не будет, сообщили в Минэнерго.

Отмена моратория на повышение цен на бензин и дизтопливо, который действовал до 1 апреля, конечно, повлечет за собой рост цен на бензин и дизельное топливо, однако резкого скачка цен на горючее на заправках страны не будет, заверил на брифинге заместитель главы Минэнерго Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

"Уже вторая неделя идет с момента отмены моратория. При этом, по нашей информации, в основном цены поднялись только на один тенге. Даже по двум-трем тенге - у меня такой информации нет"

- Кайырхан Туткышбаев

Безусловно цены будут расти, но плавно, без стрессовых для водителей ценников на заправках, подчеркнул вице-министр, передает Sputnik Казахстан.

Что касается качества ГСМ, вице-министр заверил: Минэнерго проводит работу, чтобы обеспечить казахстанцев качественным топливом, и три крупных завода страны, их лучшие лаборатории, обеспечивают его в полной мере.

Главная задача сейчас – создать в стране серьезный запас ГСМ для ее граждан, - добавил Кайырхан Туткышбаев.