Дегтярев поблагодарил Баку за поддержку возвращения РФ в антидопинговый комитет ЮНЕСКО

Михаил Дегтярев выразил благодарность Азербайджану за поддержку в деле восстановления членства РФ в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев выразил благодарность Азербайджану за поддержку в вопросе возвращения РФ в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО.

Михаил Дегтярев провел встречу с главой спортивного ведомства АР Фаридом Гаибовым. Российский министр дал высокую оценку работе Гаибова, который председательствует в Конференции стран-участников Международной конвенции ЮНЕСКО. Как отметил Дегтярев, Гаибов придал организации новую динамику.

По словам Дегтярева, Баку и Москва укрепляют спортивные связи. В частности, российская сборная достигла больших успехов на Играх СНГ в Баку, а сборная Азербайджана поучаствовала в 15 крупных спортивных событиях в России. Глава российского Минспорта отметил, что в этом году в Азербайджан отправится обширная спортивная делегация из РФ в составе 400 спортсменов и тренеров.

Напомним, что РФ включили в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО в конце 2025 года впервые с 2022 года.