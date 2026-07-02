Вестник Кавказа

Дегтярев поблагодарил Баку за поддержку возвращения РФ в антидопинговый комитет ЮНЕСКО

Дегтярев поблагодарил Баку за поддержку возвращения РФ в антидопинговый комитет ЮНЕСКО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Дегтярев выразил благодарность Азербайджану за поддержку в деле восстановления членства РФ в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев выразил благодарность Азербайджану за поддержку в вопросе возвращения РФ в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО. 

Михаил Дегтярев провел встречу с главой спортивного ведомства АР Фаридом Гаибовым. Российский министр дал высокую оценку работе Гаибова, который председательствует в Конференции стран-участников Международной конвенции ЮНЕСКО. Как отметил Дегтярев, Гаибов придал организации новую динамику. 

По словам Дегтярева, Баку и Москва укрепляют спортивные связи. В частности, российская сборная достигла больших успехов на Играх СНГ в Баку, а сборная Азербайджана поучаствовала в 15 крупных спортивных событиях в России. Глава российского Минспорта отметил, что в этом году в Азербайджан отправится обширная спортивная делегация из РФ в составе 400 спортсменов и тренеров. 

Напомним, что РФ включили в Антидопинговый комитет ЮНЕСКО в конце 2025 года впервые с 2022 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.