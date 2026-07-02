Жители более 10 районов Крыма остались без электроснабжения

В Республике Крым полностью или частично нарушено электроснабжение более десяти муниципалитетов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник главы региона Олег Крючков.
"Сейчас полностью или частично обесточено больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы. Десятки бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи"
- Олег Крючков
Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток, в связи с чем жителей просят набраться терпения.
Напомним, ранее 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура и введены графики отключения электроэнергии, а в республике и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.