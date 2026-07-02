Вестник Кавказа

Жители более 10 районов Крыма остались без электроснабжения

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 10 районов Крыма частично или полностью обесточены из-за аварий на сетях, а на возобновление стабильной подачи энергии уйдет от нескольких часов до суток.

В Республике Крым полностью или частично нарушено электроснабжение более десяти муниципалитетов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"Сейчас полностью или частично обесточено больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы. Десятки бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи"

- Олег Крючков

Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток, в связи с чем жителей просят набраться терпения.

Напомним, ранее 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура и введены графики отключения электроэнергии, а в республике и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.