Жители более 10 районов Крыма остались без электроснабжения

Свыше 10 районов Крыма частично или полностью обесточены из-за аварий на сетях, а на возобновление стабильной подачи энергии уйдет от нескольких часов до суток.

В Республике Крым полностью или частично нарушено электроснабжение более десяти муниципалитетов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"Сейчас полностью или частично обесточено больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы. Десятки бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи"

- Олег Крючков

Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток, в связи с чем жителей просят набраться терпения.

Напомним, ранее 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура и введены графики отключения электроэнергии, а в республике и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.