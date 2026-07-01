Азербайджан и Турция направили делегации на похороны Хаменеи

В Иране сегодня стартовала церемония прощания с Али Хаменеи, погибшем в феврале этого года. Погребение бывшего верховного лидера страны состоится на следующей неделе.

Представители Азербайджана и Ирана участвуют в прощании с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, стартовавшем сегодня в Тегеране.

Азербайджанская делегация состоит из председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Джаббара Мусаева и других официальных лиц.

Турция представлена вице-президентом Джевдетом Йылмазом.

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, начавшаяся сегодня утром, продолжится до 9 июля. Погребение состоится 9 июля в городе Мешхеде, где родился Хаменеи.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем по Ирану в конце февраля.