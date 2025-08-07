Уже 75 пляжей Анапы будут открыты в ближайшее время

Разрешение на открытие получили 75 пляжей в Анапе, рассказали в правительстве РФ. Еще 11 в настоящее время проходят проверку.

В Анапе уже 75 пляжей получили разрешение на открытие курортного сезона, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Также, уточняется, что еще 11 пляжных зон сейчас проходят специальную санитарную проверку.

"Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу"

– пресс-служба правительства РФ

Как отметили в официальном сообщении, власти региона под контролем Роспотребнадзора проводят работу по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.

Напомним, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе, который произошел в декабре 2024 года.