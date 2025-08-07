Вестник Кавказа

Уже 75 пляжей Анапы будут открыты в ближайшее время

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Разрешение на открытие получили 75 пляжей в Анапе, рассказали в правительстве РФ. Еще 11 в настоящее время проходят проверку.

В Анапе уже 75 пляжей получили разрешение на открытие курортного сезона, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Также, уточняется, что еще 11 пляжных зон сейчас проходят специальную санитарную проверку.

"Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу"

– пресс-служба правительства РФ

Как отметили в официальном сообщении, власти региона под контролем Роспотребнадзора проводят работу по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.

Напомним, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе, который произошел в декабре 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
450 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.