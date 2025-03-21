Анапа потребовала 600 млн рублей с владельцев разбившихся танкеров в Керченском проливе

В Анапе намерены взыскать еще более крупную компенсацию за понесенные убытки с владельцев потерпевших крушение танкеров.

Власти Анапы увеличили размер компенсации, которую через суд намерены получить с владельцев танкеров, потерпевших в прошлом году крушение в Керченском проливе. Городская администрация требует более 600 млн рублей за ущерб и расходы на ликвидации последствий аварии.

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что продолжаются ликвидационные работы по очистке пляжей. Заключены новые муниципальные контракты [на ликвидацию последствий]. Поэтому сумма увеличена до 647,43 млн рублей"

– представитель истца

Отметим, что власти курортного города сначала запрашивали чуть более 200 млн с владельцев танкеров. Позже сумма запрашиваемой компенсации была увеличена до 545 млн рублей.

Напомним, что крушение танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в декабре прошлого года привело к экологической катастрофе и загрязнению пляжей Анапы мазутом.