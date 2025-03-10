Анапа обзаведется пятью новыми отелями

Пять четырехзвездочных гостиниц планируют открыть в Анапе в течение 2025 года. Благодаря им номерной фонд города прирастет еще 3,5 тыс номерами.

В 2025 году в Анапе заработают пять 4* отелей, общая вместимость которых достигнет 3,5 тыс номеров. Также планируется открытие здравницы для детского отдыха "Мечта", рассказали в городской мэрии.

"Продолжает развиваться детский отдых: возобновили работу здравницы "Буревестник" и "Сибур-Юг", открылся новый корпус "Аврора" в составе санатория "Вита" более чем на 1000 мест. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 5 отелей категории "4 звезды" общей емкостью более 3,5 тыс. мест, а также новую детскую здравницу "Мечта"

- мэрия Анапы

Анапа – город, побивший рекорд по числу отелей с системой "все включено", подчеркнул глава города Василий Швец. В 2024 году их число выросло до 68, а еще в 2019 году их было на 30 объектов меньше.

Напомним, что успешное начало курортного сезона в Анапе в текущем году еще стоит под вопросом из-за мазута на пляжах и в Черном море. Эксперты считают, что ситуацию могут спасти многофункциональные отели, включая те, что работают по системе "все включено".