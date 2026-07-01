НАТО не выгоден США – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на Североатлантический альянс уходит слишком много денег. С 2014 года Соединенные Штаты потратили на НАТО $999 млрд.

Вашингтон не получает никакой выгоды от расходов на НАТО, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующую публикацию он разместил на своей личной страничке в Truth Social.

По мнению Трампа, американская администрация тратит слишком большое количество средств для поддержания Альянса.

"США на данный момент тратят на НАТО больше любой другой страны ради их же защиты, не получая от этого никакой выгоды"

– Дональд Трамп

Также американский лидер привел данные статистики о расходах на НАТО с 2014 по 2025 год: США в этот период потратили $999 млрд.

При этом расходы остальных стран-участниц значительно скромнее, заметил Трамп: Великобритания потратила $90,5 млрд, Франция - $66,5 млрд, Италия - $48,8 млрд, Польша - $44,3 млрд.

Президент США назвал это возмутительным.

Напомним, в Анкаре пройдет 7-8 июля пройдет саммит НАТО. Трамп ранее неоднократно подвергал решительной критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.