Вестник Кавказа

Египет прошел Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ

Египет прошел Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Египет и Австралия в напряженной дуэли в рамках 1/16 финала ЧМ в США не выявили сильнейшего – 1:1. В серии пенальти точнее оказались египтяне – 4:2.

Трансконтинентальное противостояние Египта и Австралии в рамках 1/16 чемпионата мира по футболу в США завершилось победой африканской команды в серии пенальти. 

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На быстрый гол египтянина Ашура (13-я минута) австралийцы ответили опасной атакой на 55-й, которая привела к автоголу Хани.

Напряженная игра двух равных соперников более не изобиловала голами, дополнительное время не выявило сильнейшего, поэтому соперникам пришлось прибегнуть к "лотерее" – серии пенальти. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне "фараонов", которые переиграли австралийцев со счетом 4:2. 

Отметим, что сборная Австралии по футболу ни разу не преодолевала ни одного раунда плей-офф, дважды остановившись на стадии 1/8 финала. Сборная Египта только раз играла в 1/8 финала – это было в далеком 1934 году, когда формат турнира значительно отличался от нынешнего.

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