Египет впервые в истории одержал победу на чемпионате мира по футболу

В рамках ЧМ-2026 состоялся матч между Египтом и Новой Зеландией. Игра завершилась со счетом 3:1, эта победа стала первой в истории для Египта.

Египет и Новая Зеландия провели игру в канадском Ванкувере в рамках 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу, встреча окончилась уверенной победой Египта – 3:1.

В первом тайме гол был забит игроком сборной Новой Зеландии Финном Сёрманом. Во второй тайме, на 59-й минуте, на 67-й минуте, а затем на 82-й минуте забивали египтяне: Мостафа Зико, Мохамед Салах и Трезеге.

На ЧМ-2026 подопечные Хоссама Хассана одержали свою первую победу в истории на мировых первенствах. Всего сборная Египта участвовала в трех ЧМ, но ни разу ей не удавалось победить соперников.

В первом туре группы G и Египет и Новая Зеландия сыграли вничью: с Бельгией и Ираном соответственно. В третьем туре, 27 июня египтяне встретятся с иранцами, а новозеландцы – с бельгийцами.