Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Президенты РФ и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – провели четвертый за год разговор по телефону, сообщили в Кремле.

Российский президент Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что этот разговор стал уже четвертым за год, президенты проговорили около полутора часов.

Как отметил Ушаков, лидеры РФ и США обсудили украинский конфликт и американское участие в его урегулировании.

"Они затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля"

– Юрий Ушаков

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом отметил, что хочет завершить конфликт дипломатическим путем с учетом важных для российской стороны условий.

Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию.

Также стороны обсудили скорый приезд в Москву спецпредставителей Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для оказания дальнейших посреднических усилий.

Кроме того, американский лидер заявил о том, что Москву и Вашингтон ждут колоссальные перспективы сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине, рассказал помощник президента РФ.

Еще одной темой телефонного разговора стало урегулирование конфликта вокруг Ирана, сообщил Ушаков.

Путин подтвердил намерение содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Он также выразил надежду на долгосрочность дипломатического урегулирования США и Ирана и заявил о необходимости соблюдения интересов обеих сторон, также поделился Юрий Ушаков.

В финале телефонного разговора Владимир Путин поздравил коллегу с Днем независимости США и пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.

Как подчеркнул Ушаков, стороны договорились снова созвониться в ближайшее время.