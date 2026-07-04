Озера Ставрополья предложат туристам вместо отдыха на море

Курорты Кавказских Минеральных Вод готовы стать альтернативой для туристов, которые отказались от поездок на море и аннулировали бронирования в Крыму.

В Ставропольском крае пляжи озер в городах Кавказских Минеральных Вод готовы к приему туристов, решивших изменить маршрут и отказаться от отдыха на море. Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

"Мы уже видим часть туристов, которые меняют маршрут свой, который был направлен на море. Надеемся, что сможем компенсировать те впечатления, которые люди ожидали от поездки на море, у нас на территории. И понимаем, что мы для этого готовы"

- Андрей Толбатов

​В качестве альтернативы отдыхающим министр предложил водоемы Кавминвод, круглогодичные гостиничные бассейны, а также уникальное соленое озеро Маныч-Гудило.

Переориентация турпотока происходит на фоне отмены поездок в Крым из-за перебоев с электроэнергией и ситуацией с топливом.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), гостиницы в Крыму продолжают работать в штатном режиме, однако туроператоры фиксируют снижение спроса и аннуляцию уже забронированных туров.