Блок Кочаряна войдет в состав нового парламента Армении

"Армения" лидера "партии войны" Кочаряна согласилась принять мандаты и войти в состав парламента Армении нового созыва, несмотря на обвинения властей в фальсификациях и несогласии с результатами выборов.

Блок националиста Роберта Кочаряна "Армения" примет мандаты и присоединится к работе парламента РА, сообщается на странице организации в социальных сетях.

"Осознавая свою ответственность перед Родиной и избирателями, блок "Армения" делегирует в парламент идейную и непоколебимую политическую команду, которая на передовой политического сопротивления готова взять на себя свою долю ответственности"

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Блок лидера "партии войны" Кочаряна снова заявил о фальсификациях, которые якобы имели место во время электоральной процедуры Армении. Политическую организацию при этом не смутило решение Конституционного суда о признании выборов в стране состоявшимися.

В сообщении отмечается, что блок будет использовать свое депутатские мандаты для "продолжения борьбы".

Отметим, что "Армения" потеряла значительную часть поддержки в ходе последних парламентских выборов. Блок Кочаряна смог заполучить лишь 12 мест. Сам Роберт Кочарян на фоне невыразительного выступления "Армении" попытался уличить правящую партию в организации вбросов, однако ЦИК страны опроверг эти заявления, объяснив разницу между числом бюллетеней и подписей запретом на публикацию списков проголосовавших в воинских частях и тюрьмах.