Кофейный фестиваль состоится в Абхазии

Абхазия примет кофейный фестиваль – организаторы ждут на нем гостей из разных стран, чтобы передать им свою любовь к кофе.
Необычное мероприятие проведут в Абхазии: республика примет кофейный фестиваль, о нем рассказала победительница конкурса "Гостеприимная Абхазия" Диана Возба.
По ее словам, организаторы преследуют такую цель, как развивать культуру кофепития в республике.
Возба уточнила, что в мероприятии примут участие представители кофейной индустрии и просто любители древнего напитка, передает Sputnik Абхазия.
"Мы верим, что проведение фестиваля обогатит событийный календарь Абхазии, и свою любовь к кофе мы сможем передать гостям из разных стран"
– Диана Возба