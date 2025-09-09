В ОБСЕ отметили уровень цифрового развития Азербайджана

В рамках 33-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Гааге прошло обсуждение деятельности Совета по цифровому развитию Азербайджана.

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе с депутатом Гая Мамедовым посетила 33-ю ежегодную сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Гааге, сообщают азербайджанские СМИ.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с верховенством международного права, миром и сотрудничеством.

Также на сессии особо высоко была отмечена деятельность Совета по цифровому развитию Азербайджана.

Глава делегации рассказал о его функционировании под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой и заявил о том, что международное сотрудничество в этой области очень важно.

"Гая Мамедов обратил внимание на необходимость применения международного права в цифровом пространстве и защиты цифрового суверенитета государств в этой плоскости в период расширения использования информационных технологий, в том числе стремительного развития искусственного интеллекта"

—СМИ

Также он рассказал о том, как в Азербайджане соблюдается баланс между безопасностью, развитием и правами человека в сфере использования новых технологий.

Кроме того, Мамедов, говоря о проблемах соблюдения норм международного права, отметил необходимость защищать и уважать принципы суверенитета государств как самую главную ценность.