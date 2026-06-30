Вестник Кавказа

Правительство РФ списало Дагестану часть задолженности по кредитам

Правительство РФ списало Дагестану часть задолженности по кредитам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 200 млн рублей правительство РФ списало Дагестану в рамках погашения задолженности по бюджетным кредитам за счет вложений региона в модернизацию инфраструктуры.

Правительство России списало Республике Дагестан часть задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 210 млн руб. Об этом сообщили в кабинете министров.

В общей сложности правительство списало 17 регионам РФ 16,7 млрд руб долгов, что строго соответствует объему средств, вложенных территориями в модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие инфраструктуры и поддержку промышленности.

"Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации" - Михаил Мишустин

Напомним, ранее в апреле правительство списывало Дагестану и Ингушетии более 1 млрд руб задолженности по бюджетным кредитам, из которых на долю дагестанского бюджета пришлось 700 млн руб.

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