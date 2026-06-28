Свыше 50 млн рублей направят на восстановление школ в Дагестане

В Дагестане минувшей весной из-за обильных осадков подтопило ряд образовательных учреждений. Повреждения зафиксированы у 130 объектов.

Власти Дагестана выделят более 53 млн рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, которые получили повреждения в результате подтоплений. Об этом рассказали 30 июня в пресс-службе регионального правительства.

"Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении 53,2 млн рублей из резервного фонда на проведение капитального ремонта образовательных учреждений, пострадавших в результате паводков"

– пресс-служба правительства РД

Свыше 19 млн рублей пойдут на восстановление общежития и учебного корпуса Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г. Казиахмедова и учебного корпуса Кизлярского профессионально-педагогического колледжа.

Еще 34 млн рублей планируется направить на капремонт образовательных учреждений в Гунибском, Кизилюртовском и Новолакском районах.

В начале текущего месяца сообщалось, что правительство России передало Дагестану и Чечне примерно 3 млрд рублей на строительство и капремонт поврежденных в результате паводка детских садов, школ и колледжей.

По данным врио главы Дагестана Федора Щукина, из-за наводнений в республике повреждения получили 130 объектов образования.