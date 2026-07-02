Вестник Кавказа

США приостановили переговоры с Ираном на неделю в связи с похоронами Хаменеи

США приостановили переговоры с Ираном на неделю в связи с похоронами Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США предоставили Ирану недельную паузу в переговорах на время похорон верховного лидера Исламской Республики, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил о предоставлении Ирану недельного перерыва в переговорах в связи с похоронами верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом он сообщил во время праздничного выступления по случаю Дня независимости США.

"Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами"

- Дональд Трамп

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер допускает выход диалога с Тегераном за пределы установленного 60-дневного срока.

Напомним, ранее 14 июня официальные лица США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В рамках 60-дневного перемирия стороны обсуждают иранскую ядерную программу, при этом США сняли морскую блокаду Ормузского пролива и остановили военные действия.

Отметим, прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля, в Тегеран прибыли более сотни иностранных делегаций. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля и завершится погребением аятоллы в Мешхеде.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.