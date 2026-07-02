Вестник Кавказа

Ереван и Астана договорились о строительстве посольств

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Армения и Казахстан подписали соглашения о строительстве посольств в Ереване и Астане. Договор касается вопросов земли и арендной платы.

Власти Армении и Казахстана достигли соглашения относительно предоставления земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств в столицах республик. 

Посольство центральноазиатской республики будет располагаться на проспекте Исакова в Ереване, для строительства будет предоставлено  0,33 га земли. Казахстан также предоставит участок площадью 0,33 га в Астане для нужд дипмиссии. 

Новое здание посольства Казахстана в Армении будет построено на одной из важнейших улиц Еревана. Здесь также расположены дипмиссии США и КНР. Армянская дипмиссия в Астане откроет свои двери в районе проспекта Независимости. 

Арендная плата за участки установлена символическая – по 1 единице в местной валюте.

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