Озон банк нарастит число банкоматов в России в 2027 году

Банкоматов Озон банка станет больше в следующем году. В банке сообщили о планах нарастить количество точек присутствия.

В следующем году Озон банк, дочерний банк Ozon, намерен расширить сеть банкоматов по крайней мере на тысячу, поделился председатель правления банка Андрей Личманов.

Прежде всего он поведал, что до конца текущего года банкоматов Озон по стране будет уже две тысячи.

"В следующем году мы планируем установить еще как минимум 1 тысячу банкоматов. <…> По количеству точек присутствия мы пока не сопоставимы с основными классическими банками, у которых пять и более тысяч банкоматов. Поэтому думаем, что с этим делать, как расширить точки присутствия"

– Андрей Личманов

Банкоматы Озон банк могут быть дополнены новыми функциями и возможностями, как это было с выдачей карт, добавил он в беседе с "Интерфаксом".