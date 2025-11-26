Ozon начнет выпускать косметику под брендом Kix beauty

Маркетплейс Ozon подал в Роспатент заявку в на регистрацию бренда Kix beauty. Компания намерена вскоре запустить производство косметики по уходу за телом под новым брендом.
Головная структура онлайн-магазина Ozon, компания "Интернет решения" подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty.
Согласно данным на сайте Роспатента, новый бренд будет регистрироваться по товарному классу "Косметика".
По данным Ozon, под брендом Kix beauty в первом квартале текущего года будет запущена серия косметики для ухода за телом, пишет газета "Ведомости".
Косметику Kix beauty можно будет приобрести только в интернет-магазине Ozon.