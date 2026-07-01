Фидан: для Турции важна позиция России по ряду глобальных вопросов

Российская позиция по ряду глобальных вопросов, включая продолжающийся мирный процесс на Южном Кавказе, важна для Турции, такое заявление сделал министр Фидан.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что для Анкары важное значение имеет позиция Москвы по ряду глобальных вопросов.

Дипломат напомнил, что для Турции такие регионы, как Черное море, Южный Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток и Африка являются важными. На встрече с президентом РФ обсуждались актуальные вопросы, касающиеся этих регионов.

Фидан рассказал в эфире телеканала CNN Türk, что обсуждалось украинское урегулирование, мир на Южном Кавказе и другие вопросы.

"Продолжающийся мирный процесс на Кавказе и позиция России здесь важна для нас. Важна их позиция и мнения по Палестине, Газе, Ливану и Сирии. А у нас, откровенно говоря, есть интересы в этих регионах. И согласно нашей собственной политической позиции, позиции господина Путина при принятии решений по ряду вопросов имеют важное значение"

– Хакан Фидан

Напомним, глава турецкого МИД и российский президент встретились в рамках саммита Россия – АСЕАН 17 июня.