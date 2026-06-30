Глава ЧБТР оценил роль Азербайджана в регионе

Азербайджан на данном этапе своего экономического развития стал стратегическим узлом между Востоком и Западом, заявил в Баку президент Черноморского банка торговли и развития Серхат Кексал.

Азербайджан утвердился как стратегический узел, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг, рассказал на бизнес-форуме Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), проходящем в Баку, президент банка Серхат Кексал.

"Сегодня Азербайджан находится на важном этапе своего экономического развития. За последние десятилетия страна превратилась в динамично развивающуюся экономику с сильными институтами, современной инфраструктурой и все более диверсифицированной производственной базой"

- Серхат Кексал

Сейчас Азербайджан не только ведущий производитель энергоресурсов, но и стратегический узел, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг. Это страна, которая понимает, что взаимосвязанность - это не только транспортные коридоры и логистика, но и создание новых возможностей, объединение рынков и обеспечение процветания, отметил глава финансовой структуры, передает Trend.

Страна успешно диверсифицирует экономику, развивая ненефтяные отрасли, поддерживая предпринимательство и укрепляя региональную взаимосвязанность, что открывает для нее новые возможности для инвестиций и сотрудничества, подчеркнул глава ЧБТР.

Финансовый институт уже в течение более 20 лет помогает стране на этом пути, помогая ей формировать структуры, способные воплощать амбициозные планы в жизнь. Это сотрудничество основано на взаимном доверии, общих целях и общей вере в развитие частного сектора, добавил президент ЧБТР.