Ильхам Алиев: Мы учимся жить в условиях мира

Вчера в Баку приезжала глава Европейской комиссии. С президентом Азербайджана Урсула фон дер Ляйен регулярно лично ведет широкие дискуссии по двусторонней и региональной повестке.

В прошлом году они встречались дважды — на полях саммитов Европейского политического сообщества в мае и октябре. Кроме того, в марте 2026 года в Баку принимали президента Европейского совета Антониу Кошту, а в мае - главу европейской дипломатии госпожу Кайю Каллас. Столь тесные контакты необходимы, поскольку Евросоюз - главный торговый партнер Азербайджана. Больше 40% его товарооборота приходится на страны ЕС. При этом 70% торговли Евросоюза на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном.

С тех пор как Баку и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, экспорт газа из Азербайджана в Европу увеличился на 65%. Сейчас половина азербайджанского газового экспорта направляется в ЕС. Главную роль здесь играет Южный газовый коридор — интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров стал основной артерией транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

Другой важной сферой сотрудничества стали транспортные коридоры Восток - Запад и Север – Юг, проходящие через территорию Азербайджана. Ильхам Алиев после встречи с фон дер Ляйен заметил:

Мы инвестировали значительные средства в транспортную инфраструктуру в Азербайджане и в соседних странах и продолжаем это делать. С учетом новой геополитической ситуации мы видим необходимость в расширении мощностей наших торговых морских портов и железнодорожной инфраструктуры.

Фон дер Ляйен пообещала, что в рамках инвестиционной программы Global Gateway ЕС выделит до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе, что может привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди проектов могут быть железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта.

Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. Поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном. Это будет осуществляться параллельно с Диалогом высокого уровня по вопросам транспортной связности, который охватывает транспорт, энергетику и цифровую связь

- глава Еврокомиссии

Третья сфера сотрудничества Баку и ЕС - возобновляемые источники энергии. Алиев и фон дер Ляйен говорили о том, что вполне могут стать стратегическими партнерами в сфере развития солнечной, ветровой и гидроэнергетики. По данным президента Азербайджана, подписанные с иностранными и местными компаниями контракты позволят получить 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие 5-6 лет.

Между тем, по словам Урсулы фон дер Ляйен, увеличение выработки энергии из возобновляемых источников может высвободить дополнительные объемы газа для экспорта и тем самым способствовать укреплению региональной энергетической безопасности за счет обмена с соседями. Она приветствовала предложение Баку о прокладке электрического кабеля в Армению:

Возобновляемые источники энергии формируют будущее наших экономик, а здесь, на Южном Кавказе, они также могут способствовать укреплению мира.

Естественно, европейцев не может не волновать проблема безопасности на Южном Кавказа, в частности ход нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Сейчас Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению, начал поставлять Армении бензин и дизельное топливо.

Мир — это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами — как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Теперь мир — это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать вечным

- Ильхам Алиев

Урсула фон дер Ляйен поприветствовала мирный процесс и сказала Ильхаму Алиеву:

Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, что создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания. Европейский Союз поддерживает этот процесс. Вместе мы можем превратить мир на бумаге в мир на деле.

Глава ЕК предложила работать вместе во имя мирного Южном Кавказа, связанного с Европой, Каспием и Центральной Азией.