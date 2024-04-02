Урсула фон дер Ляйен позвонила Ильхаму Алиеву перед встречей с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Разговор был проведен по инициативе европейской стороны. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в сферах возобновляемой энергии, транспорта, энергобезопасности.
Стороны отметили значение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, который Баку и Брюссель подписали в 2022 году.
Было отмечено, что предстоящая СОР29 в Баку откроет благоприятные возможности для сотрудничества Азербайджана и ЕС в области климата и зеленого перехода.
Урсула фон дер Ляйен сообщила азербайджанскому лидеру, что Евросоюз готов оказать Азербайджану поддержку в деятельности по гуманитарному разминированию освобожденных территорий.
Также стороны обсудили трехстороннюю встречу Армения-ЕС-США, которая состоится в пятницу 5 апреля в Брюсселе. Ильхам Алиев выразил позицию азербайджанской стороны в связи с данной встречей и указал на важность региональной инклюзивности.