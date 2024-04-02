Блинкен оправдался перед Алиевым

Накануне встречи с премьером Армении Николом Пашиняном госсекретарь США Энтони Блинкен решил позвонить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Встреча армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоится 5 апреля, вызывает беспокойство у региональных стран. В России этот формат Армения-США-ЕС считают не чем иным, как попыткой разорвать исторические связи Москвы и Еревана. В Баку подозревают Запад в том, что он выстраивает альтернативную систему безопасности на Южном Кавказе, игнорируя интересы Азербайджана.

Страны Запада в недавнем прошлом не раз отмечались односторонними подходами и действиями в отношении Южного Кавказа, в особенности на армяно-азербайджанском треке. Чемпион здесь, конечно, Франция. Эммануэль Макрон стал самым близким другом и союзником Пашиняна внутри ЕС и НАТО. Французские президент обещает поставлять любые системы вооружения Еревану и постоянно обвиняет Азербайджан, Турцию и Россию в ущемлении интересов Армении.

От Макрона стараются не отставать и другие евроатлантические лидеры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в марте посетил Ереван и объявил об углублении сотрудничества с Арменией, а на следующий день Пашиняна в Брюсселе принял глава Евросовета Шарль Мишель. На постоянном контакте с Ереваном также находятся мэр Парижа Анн Идальго, глава ЦРУ Уильям Бернс, руководитель МИ-6 Ричард Мур и другие.

Соединенные Штаты тоже не скрывают своих симпатий к "бархатному режиму" в Армении. За последние два года американские чиновники не раз удостаивали визитом страну, где находится самое большое американское посольство на постсоветском пространстве. Здесь побывали сенаторы, бывший спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси и вышеупомянутый Уильям Бернс.

Армения устраивает США по двум причинам. Во-первых, режим Пашиняна они считают демократическим, противопоставляя его "авторитарным" по их мнению соседям - России, Ирану, Турции и Азербайджану. Во-вторых, Вашингтон с удовольствием готов эксплуатировать "обиду" Армении на Россию в связи с отказом последней защищать оккупационные претензии Еревана на Карабах.

Третьей точкой соприкосновения отчасти выступал Азербайджан. Баку рассматривается Ереваном как сильный и опасный сосед. США не вполне устраивает политическая ситуация в Азербайджане из-за его принципиального отстаивания суверенитета, а также союзнические отношения Баку с Москвой. Кроме того, ввиду сильного армянского лобби в США Конгресс и Госдеп критично отнеслись к восстановлению Азербайджаном конституционного строя в Карабахе.

Позднее США одумались и поняли, что постоянная надуманная критика Азербайджана по правам человека и несуществующей дискриминации армян может лишить Вашингтон влияния в регионе и статуса посредника по армяно-азербайджанскому урегулированию. Все-таки Азербайджанская Республика - крупнейшее и наиболее значимое во всех смыслах государство Южного Кавказа. Поэтому Блинкен заставил своего помощника Джеймса О`Брайена, объявившего ранее о санкциях против Баку, посетить азербайджанскую столицу и сгладить углы.

Однако недавно Вашингтон снова вызвал подозрения у Баку, когда Блинкен решил в одностороннем порядке встретиться с Пашиняном в Брюсселе, игнорируя азербайджанскую сторону. Из-за этого накануне госсекретарь решил позвонить в Баку и развеять эти сомнения. На переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудил перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном. Блинкен подчеркнул "важность отношений между США и Азербайджаном", и отметил "рост числа партнерских инициатив" в сфере энергетики и климата.

Согласно сообщению Госдепа, Блинкен и Алиев указали на подвижки в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, экономически выгодные для всего региона. Блинкен отметил, что "росту напряженности на границе нет оправданий". Пытаясь казаться беспристрастным и объективным, американец все-таки не упустил возможности добавить ложку дегтя в бочку меда. "Госсекретарь подчеркнул, что Азербайджан должен выполнять международные обязательства и намерения в том, что касается прав человека и базовых свобод", - отмечается в сообщении.

Формально Госдеп попытался сгладить ситуацию, созданную Францией и европейскими чиновниками. Блинкен хочет убедить Алиева в том, что для США имеет значение и позиция Азербайджана. Это особенно важно в ситуации, когда на границе Азербайджана скапливается военная техника Армении и укрепляются блиндажи.

В то же время, судя по его словам, Армения по идеологическим соображениям для Вашингтона все-таки ближе. Так что перспективы США остаться посредником на мирных переговорах между Баку и Ереваном все еще туманны, не говоря уже про дискредитировавшего себя Макрона. К тому же с приближением осени США все больше будут погружаться во внутриполитическую борьбу, и администрации Джозефа Байдена будет не до Южного Кавказа.