Ильхам Алиев: антиазербайджанские шаги поощряют гонку вооружений на Кавказе

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Стороны обсудили предстоящую встречу США, ЕС и Армении. Алиев подчеркнул, что обвинения Запада беспочвенны.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора Блинкен заявил, что предстоящая трехсторонняя встреча в формате США-Евросоюз-Армения, которая должна пройти 5 апреля в Брюсселе, будет касаться вопросов экономического развития Армении.

В свою очередь Алиев отметил, что, по имеющейся у него информации, в ходе подготовки к встрече обсуждались вопросы, связанные с военной поддержкой Еревана, а также проведением совместных военных учений, созданием военной инфраструктуры на границе двух стран, вооружением Армении по европейским стандартам и за счет бюджета Штатов.

Президент подчеркнул, что подобные антиазербайджанские шаги, в том числе политика вооружения Армении со стороны Парижа, поощряют гонку вооружений на Южном Кавказе и ведут к провокациям. Блинкен заверил собеседника, что ближайшая встреча не направлена против Баку.

Помимо этого, стороны обсудили мирные переговоры между государствами. Алиев рассказал, что берлинские переговоры по мирному договору были полезны с точки зрения продвижения процесса. Он указал на важность ускорения переговоров.

Глава государства также подчеркнул, что обвинения Запада о намерении Азербайджана напасть на Армению совершенно беспочвенны. Кроме того, Алиев добавил, что Баку привержен декларации, принятой в ходе Пражской встречи в 2022 году, и Алматинской декларации.