"Хитрый" план Пашиняна - евроинтеграция через войну

Зачем Армения наращивает военную группировку на границах с Азербайджаном?

За последние дни в соцсетях и СМИ множатся сообщения о концентрации войск Армении у условных границ с Азербайджаном. На кадрах видна не только техника, но и новые опорные пункты. Готовится ли Армения к наступлению или обороне, предстоит выяснить, но в Баку предупреждают, что эти маневры - явная угроза и провокация.

31 марта концентрацию войск подтвердило Минобороны Азербайджана. "Сосредоточение ВС Армении вдоль условной границы и создание ими опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных укреплений было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских военных и визуальным наблюдением", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что внутри железобетонных укреплений размещены артиллерийские системы, тяжелая огневая техника и другое наступательное оружие. Баку всерьез отнесся к таким изменениям военной обстановки у своих границ и заявил о готовности к превентивным мерам. "Мы еще раз заявляем, что любая провокация со стороны Армении будет решительно предотвращена азербайджанской армией, а вся ответственность за эскалацию ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей", - добавили в ведомстве.

Армянские генералы открестились от информации о концентрации сил и техники на границе и поспешили назвать опубликованные кадры инженерных работ и фортификационных объектов "смонтированными" (якобы данные объекты и работы сняты на тыловых участках). Минобороны Армении оценивает ситуацию на границе как стабильную, не видит необходимости по укреплению рубежей республики и отрицает информацию о скоплении войск.

Готовится ли Армения действительно к нападению - это вопрос для долгой дискуссии. Как минимум, концентрация живой силы и техники в совокупности с укреплением боевых позиций подтверждает, что Ереван допускает возможность новой войны. Причем ее вероятность повышается как раз-таки действиями самой Армении. Даже если в теории Ереван усиливает свою обороноспособность в страхе перед нападением Баку, он посылает своему соседу ложные сигналы и провоцирует резкий рост напряженности. Так что война может случиться в том числе как результат miscalculation (просчета).

Есть и другой сценарий: Армения в самом деле готовит боевые действия против Азербайджана, которому проиграл Карабахскую войну в 2020 году и неизменно проигрывал при последующих пограничных стычках. Вторая Карабахская война наверняка научила армянский генштаб, что технику нужно уметь прятать и маскировать, иначе она станет легкой добычей азербайджанских беспилотников. Чисто теоретически реваншизм исключать нельзя - иначе зачем Армении закупать военную технику у Индии, Греции и Франции?

Только возникает резонный вопрос: зачем вступать войну, если нет шанса на победу? Азербайджанская армия доказала свое радикальное превосходство в 2020 году, а армянская армия с 12 тыс дезертирами - отсутствие не только реальных возможностей, но и желания воевать. За прошедшие 3,5 года преимущество ВС Азербайжана на потенциальном театре военных действий только выросло. Но тм, где военная логика не работает, на помощь может прийти политическая. Премьер-министр Никол Пашинян очень хочет увести свою страну из российской сферы влияния под зонтик Евросоюза. Публично не озвучивается, но тоже подразумевается стремление в НАТО, на что Пашинян намекал на встрече с генсеком альянса Йенасом Столтенбергом

Прежде у евроинтеграции Армении были два препятствия - незакрытый сепаратистский проект в Карабахе и союзнические, в том числе в военной сфере, отношения с Россией. От Карабаха Пашинян уже избавился, присутствие российских миротворцев в Азербайджане его больше не интересует. А вот в Гюмри российская база остается. Из ОДКБ выйти Пашиняну хочется, но повода, чтоб разорвать с Организацией рази навсегда пока нет. Если Ереван своими маневрами спровоцирует войну, а Азербайджан вновь начнет громить армянскую армию, Пашинян снова начнет обвинять Россию и ОДКБ в отсутствии поддержки. Москва, как и прежде, не будет рисковать своими связями с Баку ради прозападного Пашиняна, и тот в очередной раз начнет кричать о "предательстве" России. Чем большим будет масштаб конфликта, тем больше поводов разорвать союз с Россией и ОДКБ.

Параллельно, быть может еще в разгар боевых действий, Пашинян обратится к ЕС, Франции и НАТО, чтобы те прислали своих миротворцев. Подобный опыт у Еревана имеется, европейская "наблюдательная" миссия уже находится в Армении. Не исключено, что все это будет приурочено к пятничной встрече армянского премьера с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Возможно, что боевые действия начнутся сразу, как Пашинян приземлится в Брюсселе, и закончатся очень быстро, едва Ереван и его западные кураторы достигнут всех политических целей.

И по итогам войны Армения сначала временно, а потом на долгий срок превратится в плацдарм НАТО.