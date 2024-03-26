Политологи Алексей Фененко и Александр Перенджиев рассказали "Вестнику Кавказа" о мотивах Армении и Запада в том, чтобы перед встречей Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен осуществить военную провокацию против Азербайджана

Чем ближе встреча в Брюсселе госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, тем больше растет напряженность на армяно-азербайджанских границах. Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о скоплениях живой силы и боевой техники ВС Армении на разных приграничных участках, опубликовав видео с движением военных колонн недалеко от рубежей Нахчывана.



Характерно, что факты наращивания военного присутствия на границе отрицает не только Минобороны Армении, но и европейские "наблюдатели", официально призванные наблюдать за пограничной ситуацией. О том, что может означать подобная ситуация и к чему она способна привести регион, "Вестник Кавказа" побеседовал с профессором кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктором политических наук Алексеем Фененко и военным политологом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александром Перенджиевым.

Прогноз Алексей Фененко

Профессор МГУ выразил уверенность в том, что Армения готовит военную провокацию против Азербайджана, причем ее цель – добиться реальной помощи Запада для реваншистских планов Еревана. "Цель Армении очевидна: показать Западу, что он обязан платить за проведение Ереваном антироссийской политики. Никол Пашинян готовит подобный ход, чтобы заявить на встрече с Блинкеном и фон дер Ляйен: если США и ЕС нужны антироссийские действия Армении, они должны на практике поддерживать ее конфронтацию с Азербайджаном", - сказал он.



Кроме того, провокацией боевых действий с Азербайджаном, в которых преимущество в любом случае будет на азербайджанской стороне, Ереван создаст условия для представления себя в качестве жертвы, нуждающейся в максимально поддержке Запада. "Это второй момент в ожидающейся провокации – показать, что бедная, маленькая Армения нуждается в военной помощи со стороны Запада", - пояснил Алексей Фененко.



Он подчеркнул, что для России подобная политика Еревана несет колоссальные угрозы. "Никол Пашинян надеется, что Запад будет его перевооружать, благодаря чему он рано или поздно начнет реванш за Карабах. Это само по себе очень опасно для региона. Для России это также опасно, потому что будет означать потерю позиций на Южном Кавказе. Новая война в регионе нанесет России исключительно вред", - заключил политолог.

Прогноз Александра Перенджиева

Доцент РЭУ им. Плеханова, в свою очередь, сообщил, что правительство Армении готовит военную провокацию против Азербайджана не по собственному почину, а по приказу с Запада. "В преддверии встречи с западными лидерами, по-видимому, у Пашиняна есть указания, что в регионе должно быть неспокойно. Блинкен и фон дер Ляйен должны стать свидетелями того, что Армения нуждается в защите. По сути, это все те же старые лекала, которые применяются не только против России, но и против Азербайджана. Казалось бы, Азербайджан всегда старался не вступать в конфликты с западными странами, и он является союзником Турции – страны НАТО. И все равно против него готовится точно такая же провокация, какие осуществлялись прежде в отношении РФ", - сказал он.



Военный политолог увидел в этом желание Запада усилить давление на Азербайджан. "Азербайджан не согласился размещать на своей территории военные базы НАТО, Во-первых, эти базы стали бы фактором снижения суверенитета Баку, что президент Ильхам Алиев хорошо понимает. Во-вторых, после их размещения Азербайджан просто сделали бы врагом Ирана, ведь с его территории начались бы натовские провокационные действия против Тегерана. Поскольку Армения – слабое звено на Южном Кавказе, Запад и использует ее против Азербайджана, чтобы затем сказать: "Мы хотим мира и примем свои меры в защиту Армении"", - пояснил Александр Перенджиев.



Одновременно нападение Армении на Азербайджан с заранее просчитанным поражением армянских войск станет поводом для новой критики России. "Любая вооруженная провокация используется, чтобы поставить вопрос: а что Россия, почему она не защищает Армению и зачем тогда нужна 102-я база в Гмюри? Настолько примитивно и топорно Запад посредством Армении будет сейчас дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и создавать проблемы присутствию российских военных в Армении. Перспективы таковы, что из Армении может получиться не то что вторая Украина, а вторая Ливия", - отметил он.



Дестабилизация региона может быть нацелена также на создание препятствий для экономической активности на Южном Кавказе. "Транспортный коридор "Север-Юг" – мощный, глобальный проект – дает возможность и России, и Азербайджану, и Ирану, и Индии реализовать свои экономические интересы и получать высокую прибыль. Так что у провокаций против Азербайджана есть и геоэкономический аспект, поскольку Запад заинтересован в уничтожении "Север-Юга" так же, как в свое время были взорваны "Северный потоки". Утрата проекта лишит прибыли и Россию, и Ирану, а поскольку в центре находится Азербайджан, по нему пытаются нанести удар руками Армении", - ожидает Александр Перенджиев.



"В совокупности все эти мотивы приводят к тому, что со стороны Запада сейчас максимум усилий прикладывается для того чтобы возобновить конфликт между Арменией и Азербайджаном", - заключил военный политолог.