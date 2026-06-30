Аэропорт Махачкалы первым в России внедрил систему распознования по глазам

Систему идентификации по радужной оболочке глаза запустили в аэропорту Махачкалы. Этот аэропорт стал первым, который внедрил новую систему отечественного производства.

Производственная компания "Азимут" государственной корпорации Ростех запустила в аэропорту Махачкалы отечественную систему биометрической идентификации по радужной оболочке глаза "Взор", говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Новая система позволит обеспечить точную и бесконтактную идентификацию сотрудников при доступе в служебные зоны. В будущем "Взор" планируется использовать на других объектах транспортной инфраструктуры России.

Биометрический комплекс "Взор" эффективно работает даже если человек носит очки или контактные линзы, оборудование ловит взгляд в движении на расстоянии до 1,5 м.

"Распознавание занимает доли секунды, система пропускает до 40 человек в минуту. Методика сопоставима с анализом ДНК и исключает подделку. Снимок радужки преобразуется в закрытый биометрический бинарный код"

– Ростех

Также в воздушной гавани в Дагестане появился комплекс "Киоск" – он позволяет автоматически записывать шаблоны радужной оболочки глаза, лица, отпечатков пальцев или голоса.

"Биометрия по радужной оболочке глаза — это "золотой" метод идентификации <…>. Успешное внедрение ПАК "Взор" и "Киоск" на одном из крупнейших авиаузлов Северного Кавказа — это подтверждение готовности отечественной технологии работать на объектах с повышенными требованиями к безопасности и высокой интенсивностью движения людей"

– гендиректор "Азимут" Аскер Саидов"