Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Бельгия вышла в 1/8 финала

ЧМ-2026: Бельгия вышла в 1/8 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборные Бельгии и Сенегала встречались сегодня в Сиэтле в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. Основного времени матча не хватило командам, чтобы выявить победителя.

В Сиэтле только что завершилась встреча чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Бельгии и Сенегала.

В основное время была зафиксирована ничья 2:2. Голами в составе Сенегала отметились полузащитники Хабиб Диарра (25-я минута) и Исмаила Сарр (51-я). У Бельгии отличились нападающий Ромелу Лукаку (86-я) и полузащитник Юри Тилеманс (89-я).

В дополнительные 30 минут сильнее оказались бельгийцы. Победный мяч забил с пенальти Юри Тилеманс (120+5).

В 1/8 финала вышла Бельгия. Ее соперником будет победитель пары США – Босния и Герцеговина. Эта игра начнется в 03:00 (мск).

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