В Казахстане рассказали о реакторах будущей АЭС "Балхаш"

На строящейся в Казахстане первой АЭС будут установлены российские реакторы типа ВВЭР-1200, самые современные, технологичные и безопасные, которые вобрали в себя весь опыт конструирования и использования реакторов подобного типа.

В состав АЭС "Балхаш", первой строящейся в Казахстане, войдут два реактора типа ВВЭР-1200, сообщил заместитель председателя Агентства страны по атомной энергии Асет Махамбетов.

"Эти установки относятся к реакторам нового поколения "3+". В их конструкцию заложены решения, выработанные с учетом опыта прошлых аварий: в них предусмотрено использование специальных рекомбинаторов, предназначенных для улавливания водорода в защитной оболочке и реакторном зале"

- Асет Махамбетов

Аналогичные реакторы уже работают на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте, на АЭС "Пакш" в Венгрии, а также на АЭС "Руппур" в Бангладеше, и прекрасно зарекомендовали себя, отметил чиновник, передает Sputnik Казахстан.

Конструкция реактора позволяет размещать внутри него максимально возможный объем радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, потому он полностью исключает возможность даже гипотетической аварии. При его разработке конструкторы учли все факторы - как вероятные, так и маловероятные, - подчеркнул зампредседателя агентства.

ВВЭР-1200 – самый современный, технологичный и безопасный российский реактор поколения 3+. Срок его службы - 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Также он позволяет маневрировать мощностью, обладает высоким КПД (90%) и может работать 18 месяцев без перегрузки топлива, рассказали в казахстанском атомном агентстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что АЭС "Балхаш" будет построена в Алматинской области, возводить ее будет российский "Росатом". Казахстан на пике строительства АЭС "Балхаш" в Улькене привлечет порядка 10 тысяч специалистов, при этом ставка будет сделана на местные кадры, которые подготовит подрядчик – российская госкорпорация "Росатом". Эксплуатировать станцию будут около 1800 специалистов, а ее административный и инженерно-технический персонал будет полностью укомплектован местными кадрами.