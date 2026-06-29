Росатом начнет строительство первой АЭС "Балхаш" в 2027 году

В 2027 году в Казахстане Росатом начнет строительство первой атомной электростанции "Балхаш", об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании двухпалатного парламента заявил о начале возведения первой в республике АЭС "Балхаш" в 2027 году.

"В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции"

- Касым-Жомарт Токаев

Выбор в пользу атомной генерации обоснован лидерством Казахстана в добыче урана и наличием готовой ядерной инфраструктуры. Строительство станции было одобрено на референдуме в 2024 году как гарантия энергетического суверенитета и база для цифровой экономики будущего.

"Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой. Поэтому выбор в пользу атомной генерации абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году, по сути, носит цивилизационный характер"

- Касым-Жомарт Токаев

Власти республики выбрали Росатом лидером консорциума для возведения объекта в 2025 году, а переход к строительным работам в 2027-м официально подтвердили глава российской госкорпорации Алексей Лихачев и представители агентства по атомной энергии Казахстана.