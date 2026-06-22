В Росатоме назвали срок запуска реактора на АЭС Аккую в Турции

Запустить реактор первого энергоблока атомной станции "Аккую" в Турции планируется этой осенью, поделился Лихачев.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе работ на атомной электростанции "Аккую" в Турции и планах по запуску реактора.

"Росатом" планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС "Аккую"

– Алексей Лихачев

Он пояснил, что в том случае, если данный этап пройдет успешно, можно будет готовиться к запуску энергоблока осенью. По словам Лихачева, если "горячая обкатка" покажет надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих режимах, "то мы осенью начнем грузить топливо и "поднимать" блок", передает РИА Новости.

Всего "Аккую" будет включать четыре энергоблока, это первая на территории Турции атомная станция.