Строительство первого блока АЭС "Аккую" завершено – Лихачев

Генеральный директор Росатома сообщил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции. В настоящее время там проводят холодные гидравлические испытания реактора.

Работы по строительству первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турецкой Республике были завешены, такое заявление сделал генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев при посещении станции.

Согласно сообщению пресс-службы Росатома, во время обхода площадки он посетил центральный зал реакторного отделения блока №1, где ознакомился с результатами строительных работ.

Он отметил, что в настоящее время были начаты холодные гидравлические испытания реактора, которые планируется завершить через несколько недель.

"Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала пусковых операций"

– Алексей Лихачев

Как отметил гендиректор Росатома, по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап.

По словам Лихачева, завершение строительства первого энергоблока "сродни финишной стометровке на 42-километровой марафонской дистанции".

Как он подчеркнул, очень важную роль в работе атомной электростанции играет подбор персонала.

"Численность персонала первого блока - 1 930 человек, более 40% этих специалистов – это граждане Турции"

– Алексей Лихачев

Гендиректор корпорации особо отметил факт того, что это выпускники российских вузов, которые проходят сейчас подготовку и практику на тренажерах российского производства и атомных станциях.